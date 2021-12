Já para ser lançado no dia 6 de agosto, o Quarteto Fantástico ganhou mais um trailer. Nele, os super-heróis mostram os poderes, e Reed Richard ganha um destaque maior. Confira abaixo:

Da redação Heróis revelam poderes em trailer de Quarteto Fantástico

O longa mostra quatro jovens excluídos que se teleportam para um universo alternativo e perigoso que alterna as suas formas físicas de maneiras surpreendentes. Com suas vidas irrevogavelmente abaladas, eles precisam aprender a aproveitar as suas novas habilidades e trabalhar juntos para salvar a Terra de um antigo amigo transformado em inimigo.

O Quarteto Fantástico é um reboot das histórias do grupo no cinema, que havia rendido dois filmes nos anos 2000. No elenco, Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell.

adblock ativo