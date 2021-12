Hebe empoderada contra a censura

Quem for ao cinema para assistir Hebe - A estrela do Brasil, pensando que vai acompanhar uma leitura linear da trajetória da artista (da infância até a morte, em 2012), está enganado. Desde o início, o longa parte com Hebe (Andréa Beltrão) no auge da carreira, na década de 1980.

Beirando os 60 anos de idade e com mais de 40 como animadora de programas, ela tinha coragem suficiente para bater de frente com aqueles que queriam intimidá-la. Deste modo, o diretor Maurício Farias e a roteirista Carolina Kotscho apostaram em representar Hebe como uma mulher destemida, que corria risco de prisão, mas que enfrentava a censura sem medo e ousava levar travestis ao sofá de seu adorado programa, no período que o conservadorismo não permitia nenhum manifesto LGBT.

Era o resquício da ditadura no país, que agia de forma discreta nos bastidores. Fora do cunho político, há algumas partes interessantes, como a sequência em que ela escolhe seu novo cenário no SBT e o encontro com outras figuras do imaginário popular como Roberto Carlos (Felipe Rocha) e Dercy Gonçalves (Stella Miranda).

Das personificações, somente Daniel Boaventura mostrou-se deslocado como Sílvio Santos, talvez por possuir porte físico e voz diferentes do apresentador. Das cenas que mostram Hebe em família, o que mais chama atenção são os momentos em que ela sofria com o machismo, as agressões e o ciúme excessivo de seu segundo marido, Lélio Ravagnani (Marco Ricco).

Mas é a atuação de Andréa Beltrão que mais se destaca. A atriz não faz questão de compor uma personagem caricata, com excessos de bordões e gestos, nem forçar demais o sotaque. Ainda assim, é uma grande representação de Hebe.

Hebe - A estrela do Brasil já está em cartaz nos cinemas de Salvador.

Minissérie tem data de estreia

Quem se interessou pela história da “Gracinha” poderá acompanhar mais na minissérie "Hebe", com previsão de estreia no dia 6 de janeiro, na Globo, emissora na qual a artista havia dito que não trabalharia “por medo de censura”. A produção é um desdobramento do filme, porém, com um material mais extenso.

Se no longa há o recorte da trajetória de Hebe a partir dos anos 1980, quando ela trocou a Bandeirantes pelo SBT, a série promete viajar em praticamente toda a vida dela, desde o início, como cantora, passando pelo rádio, até a chegada à TV, com desfecho na morte, aos 83 anos, em 2012, após lutar por dois anos contra um câncer.

Jefferson Domingos | Foto: Divulgação Hebe empoderada contra a censura

