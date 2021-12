Harrison Ford vai protagonizar 5º filme de Indiana Jones

Nada de outro ator. Harrison Ford, 73 anos, vai voltar a usar o chicote e o chapéu em mais um filme de Indiana Jones, ao lado do diretor Steven Spielberg. "Indiana Jones é um dos maiores heróis da história do cinema e queremos que volte em 2019", disse Alan Horn, presidente do The Walt Disney Studios.

A aventura do arqueólogo, ainda sem título, chegará aos cinemas em julho de 2019, afirmou a Disney em um comunicado oficial nesta terça-feira, 15. "Não é comum ter a combinação perfeita entre diretor, produtores, ator e personagem. Não podíamos estar mais felizes por ter nesta nova aventura Harrison e Steven", acrescentou Horn.

Os quatro filmes anteriores, que tiveram a dupla Spielberg e Ford, arrecadam mais de US$ 2 bilhões em todo o mundo.

