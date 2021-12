"Harrison está pronto para Indiana Jones", diz produtor

O produtor Frank Marshall deu esperança para quem espera que Harrison Ford interprete mais uma vez o arqueólogo Indiana Jones. Em entrevista à Agência Efe, ele revelou que a idade, 73 anos, não atrapalharia o ator. "Com certeza, ele está pronto", disse.

No entanto, não é possível dizer quando o filme será rodado. "Queremos voltar a trabalhar todos juntos em 'Indy', mas Harrison tem primeiro 'Star Wars' e depois nos preocuparemos com esse personagem", afirmou.

Frank Marshall, que produziu filmes como "Poltergeist, o Fenômeno", "Gremlins", "Os Goonies", "O Sexto Sentido" e "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros", é uma das raras pessoas que já assistiu à "Star Wars: O Despertar da Força", que será lançado em dezembro.

E ele gostou da nova aventura, desta vez comandada por JJ Abrams. "O filme é fantástico", disse Marshall, acreditando que o filme vai conseguir superar "Avatar" pelo trono de filme maior bilheteira da história, com US$ 2,788 bilhões.

"As pessoas ainda amam 'De Volta para o Futuro' por razões adequadas: é um roteiro perfeito, divertido, inteligente e com situações brilhantes que cativam o espectador. Passaram-se 30 anos e as crianças continuam descobrindo-o. É um ícone cultural. Isso me faz sentir um grande orgulho", revelou.

