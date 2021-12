Gyllenhaal vive boxeador em busca de redenção em "Nocaute"

Jake Gyllenhaal assume o papel de um boxeador campeão que tenta mudar sua vida depois de uma tragédia em "Nocaute", um drama que o ator de Hollywood diz ser essencialmente sobre família.

O ator de "O Segredo de Brokeback Mountain" estreia no papel do boxeador Billy Hope, que perde a família, a casa e seu empresário, e sua vida vai para o fundo do poço.

"A história é sobre um cara que usa a raiva para obter grande sucesso", disse Gyllenhaal na pré-estreia do filme em Nova York, na segunda-feira à noite. "Essa mesma raiva destrói toda a sua vida. Ao longo do filme e em sua trajetória, ele tem que aprender a lutar. Não só no ringue, mas na vida, sem raiva."

A atriz canadense Rachel McAdams, conhecida por seus papéis em "Diário de uma Paixão" e "Sherlock Holmes", interpreta a mulher de Hope, Maureen.

"(O filme é) muito comovente. Tem muita emoção, muita força. muita alma", disse. "O boxe é um mundo muito competitivo. Há um monte de pessoas que vão ser seus amigos quando você está vencendo, e como em qualquer negócio onde há uma grande quantidade de dinheiro envolvido, você sofre um grande golpe, e todo mundo desaparece."

O ator Forest Whitaker, ganhador do Oscar, faz o papel de Titus "Tick" Wills, que ajuda o boxeador a se recuperar. O filme, dirigido por Antoine Fuqua, também tem no elenco o rapper 50 Cent e a atriz Naomie Harris.



Assista ao trailer de "Nocaute":

