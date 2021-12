"Guerra Civil" estreia com R$ 200 mi fora dos EUA

O filme "Capitão América: Guerra Civil" ficou em primeiro lugar nas bilheterias fora dos Estados Unidos, faturando R$ 200 mi em ingressos, R$ 20 mi a mais do que previam as projeções. O longa da Marvel/Disney estreou na quinta-feira, 28 de abril, em 37 países. O filme, o terceiro do Capitão América (Chris Evans), coloca o protagonista num embate contra o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), após o governo propor um controle dos super-heróis pela ONU.

"Guerra Civil" traz ainda na briga de super-heróis, Viúva Negra (Scarlett Johansson), Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), Visão (Paul Bettany), Homem-Formiga (Paul Rudd) e Falcão (Anthony Mackie), Pantera Negra (Chadwick Boseman) e o novo Homem-Aranha (Tom Holland).

O filme foi bem recebido por público e crítica, com uma aprovação de 94% no Rotten Tomatoes, site que junta a avaliação de críticos de cinema. Confira a crítica de A TARDE e onde assistir ao filme em Salvador no Cineinsite.

