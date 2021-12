"Guerra Civil" aposta, e acerta, no embate entre heróis

O cinema de entretenimento hollywoodiano há algum tempo encontrou nos filmes de super-heróis um filão bastante rentável que tem agradado os amantes da cultura pop e fãs de histórias em quadrinhos. Mas estamos num momento em que os filmes solo dos personagens não são tão mais atrativos.

Projetos como os da série Vingadores (Marvel/Disney) e o vindouro A Liga da Justiça (DC Comics/Warner), rivais no mercado e no coração dos fãs, seguem a estratégia de unir, num mesmo filme, diversos heróis conhecidos do público. E cada vez mais as histórias individuais interferem nos filmes coletivos, numa espécie de universo compartilhado.

Mas parece que o lance agora é fazer com que os heróis briguem entre si, para além do já manjado mote de "salvar o mundo de uma ameaça maléfica". É como se entrássemos em uma nova etapa dos filmes de super-heróis. O recente Batman vs Superman: A Origem da Justiça tomou à frente nesse quesito, e é nesse mesmo caminho que segue Capitão América: Guerra Civil.

Amigos e rivais

Se o embate entre Superman e Batman desapontou muita gente por conta de tramas e motivações mal explicadas, Capitão América: Guerra Civil consegue o feito de ser um filme equilibrado e coeso no desenrolar de sua trama, especialmente por ter de dar conta de uma série de personagens (antigos e novos) e intrigas.

Trata-se de uma continuação de Vingadores: A Era de Ultron, mas dá sequência também ao filme anterior do herói título em O Soldado Invernal. O vilão, inclusive, é peça chave nesse novo filme, retornando como possível ameaça.

Em um dos confrontos, o time dos Vingadores - dessa vez desfalcado sem o Hulk e o Thor - causa graves danos a uma cidade da Nigéria, culminando na morte de civis. O mundo passa a olhar os personagens com superpoderes de modo desconfiado, depois de tanta destruição por eles já provocada, mesmo que sob o "direito" de salvar o mundo.

A ONU, então, pretende criar um sistema de vigilância que restringe a ação dos Vingadores, e é esse o motivo da cisão entre eles. Alguns defendem essa posição, como o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), contra as desconfianças do Capitão América (Chris Evans). Os personagens passam a angariar apoio entre os colegas, enquanto um novo vilão, Zemo (Daniel Brühl), aproveita-se para agir e se vingar dos heróis.

Novos personagens

Na medida em que os conflitos se desenham na trama, sem atropelos, Guerra Civil ainda insere nesse contexto personagens já conhecidos, mas também apresenta novos. É o caso do Pantera Negra (Chadwick Boseman), príncipe filho do rei nigeriano, espécie de vigilante em seu país, que acompanha de perto o destino dos heróis.

E há duas cerejas no bolo: o Homem-Aranha (Tom Holland) e o Homem-Formiga (Paul Rudd). Desse último já havíamos visto o filme solo de 2015, enquanto uma nova (e desnecessária) franquia do aranha está em produção.

Os dois são cooptados pelos times rivais e, além de participarem de uma das melhores sequências de ação do filme - a que se passa em um aeroporto, vazio, sem civis para morrer -, eles trazem toda uma carga de humor para o filme, funcionando muito bem, mesmo em meio a tanta pancadaria.

O roteiro do filme é bastante feliz ao lidar com a aparição desses vários personagens em cena, cada qual com sua importância na trama. Claro que as atenções se concentram na rivalidade entre o Capitão América e o Homem de Ferro, algo que já se ensaiava em filmes anteriores. Mas mesmo essa disputa ganha nuances mais complexas na trama, uma vez que nem sempre eles se mostram seguros de estarem do lado certo.

Se há um ponto fraco no filme é aquele representado pelo vilão Zemo e suas motivações mais emocionais e um tanto frágeis em busca de vingança. Seu plano se perde em meio a questões mais importantes que se colocam para os Vingadores.

Poder e responsabilidade

Além de ser um ótimo produto de ação, nunca deixando de perder o ritmo entre a adrenalina e a seriedade das disputas que se desenham ali, mais o humor afiado, Capitão América: Guerra Civil consegue ainda investir em uma discussão moral em torno da responsabilidade dos super-heróis.

É fato que, nesses filmes, pancadaria e destruição é ordem do dia nas cenas de batalha. Prédios, pontes e construções inteiras são destroçados em nome da tranquilidade - que paradoxo! -, contra o mal, e ninguém parece se importar muito com isso. Mesmo que seja um pretexto para o desenrolar da trama, não deixa de ser um ponto a favor da obra.

No fundo, Guerra Civil consegue ser um eficiente painel de confrontos mortais, e ainda é capaz de articular tantos elementos em um longa coerente e divertido. Resta agora que cada espectador escolha seu lado nessa guerra.

