"Guardiões da Galáxia" arrecada U$11,2 mi em estreia

Os "Guardiões da Galáxia" chegaram com força às bilheterias norte-americanas arrecadando 11,2 milhões de dólares em sua noite de estreia, informou a Walt Disney nesta sexta-feira, e pode superar as expectativas se continuar atraindo espectadores com seu novo protagonista, críticas elogiosas e boca a boca nas redes sociais.

"Guardiões", nova franquia do universo Marvel, da Disney, acompanha um grupo de rebeldes desajustados em uma aventura pelo espaço intergalático.

Enquanto tentam salvar a galáxia de uma esfera destruidora de planetas cobiçada por senhores da guerra malignos, eles também podem "salvar o verão" norte-americano para a enfraquecida indústria cinematográfica se o filme render mais que o esperado, disse o analista sênior de mídia da consultoria Rentrak, Paul Dergarabedian.

"Este é um filme pelo qual todos esperavam", afirmou Dergarabedian.

A bilheteria de Hollywood no verão local está em crise, produziu menos sucessos estrondosos que o normal e assistiu a uma redução de 20 por cento nas vendas de ingresso em relação ao ano passado, um valor de 2,93 bilhões de dólares.

Projeções iniciais do final de semana de estreia de "Guardiões da Galáxia" nos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá estão estimadas entre 65 milhões e 80 milhões de dólares em ingressos. Dergarabedian disse que a produção pode bater essas previsões, especialmente se o comparecimento se mantiver forte no sábado.

adblock ativo