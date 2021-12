"Guardiões", "A Culpa" e "Vizinhos" lideram MTV Awards

A bem-humorada aventura espacial da Marvel "Guardiões da Galáxia" irá enfrentar o romance adolescente açucarado "A Culpa É das Estrelas" e a comédia escrachada "Vizinhos" na premiação do MTV Movie Award deste ano, em que cada título recebeu sete indicações na irreverente cerimônia voltada ao público jovem.

"Guardiões", uma das maiores bilheterias de 2014, colocou o protagonista, Chris Pratt, como candidato nas categorias de melhor atuação masculina, melhor atuação em musical e melhor atuação em comédia.

"A Culpa É das Estrelas", sobre dois adolescentes com câncer que se apaixonam, rendeu ao par de protagonistas, Shailene Woodley e Ansel Elgort, indicações aos prêmios de melhor atuação masculina e feminina, melhor dupla e melhor beijo.

A parceria dos amigos de "Vizinhos", Dave Franco e Zac Efron, também foi indicada como melhor dupla, e Efron e Seth Rogen foram apontados nas categorias de melhor luta e melhor momento musical.

Os concorrentes a melhor filme deste ano no Oscar se enfrentam novamente no evento da MTV disputando o Filme do Ano - "Boyhood", "Whiplash", "Sniper Americano" e "Selma" encaram "Guardiões da Galáxia", "A Culpa É das Estrelas", "Jogos Vorazes - Mockingjay Parte 1" e "Garota Exemplar".

Oscar de melhor filme de 2015, a sátira sombria do mundo artístico "Birdman" chamou atenção pela ausência na competição e só foi lembrada em duas categorias: Emma Stone como melhor atuação feminina e Edward Norton contra Michael Keaton como melhor luta.

O MTV Movie Awards abre caminho para a temporada de verão do cinema norte-americano e é famoso por suas categorias menos convencionais, como a de melhor beijo, que este ano inclui o enlace de James Franco e Seth Rogen na polêmica comédia "A Entrevista", que gerou forte reação da Coreia do Norte.

Outros prêmios irreverentes são os de melhor momento WTF ("What The Fuck", na sigla em inglês, ou "que porra é essa" em tradução livre), e melhor atuação Scared-As-S**T (C*g*ndo de Medo, em tradução livre).

São os fãs que escolhem os vencedores do MTV Movie Awards, que receberão seus troféus em forma de saco de pipoca em Los Angeles no dia 12 de abril em uma cerimônia que este ano será apresentada pela comediante Amy Schumer.

Ao contrário do Oscar, o MTV Movie Awards recorre à audiência jovem do canal para escolher os favoritos, muitas vezes grandes sucessos ignorados nas principais premiações da indústria cinematográfica.

