Gravidade mantém a liderança da bilheteria nos EUA

Gravidade, o thriller em 3D sobre dois astronautas encalhados no espaço, manteve seu domínio nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá pela segunda semana seguida, superando a estreia do drama envolvendo piratas na Somália Capitão Phillips, em uma batalha entre dois possíveis candidatos ao Oscar.

O drama no espaço estrelado por Sandra Bullock e George Clooney arrecadou 44,3 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo, segundo estimativas do estúdio. Capitão Phillips, com Tom Hanks no papel do protagonista, levantou 26 milhões de dólares.

Ambos ganharam elogios da crítica e são apontados como prováveis candidatos ao Oscar. Gravidade impressionou os críticos com suas representações em 3D do espaço e gravidade, enquanto Hanks ganhou elogios pela atuação como o capitão Richard Phillips, cujo navio foi sequestrado por piratas somalis em 2009.

A animação Tá Chovendo Hambúrguer 2 ficou com o terceiro lugar na bilheteria de fim de semana, arrecadando 14,2 milhões de dólares.

Gravidade foi lançado pela Warner Bros, unidade da Time Warner. Já o estúdio de cinema da Sony lançou Capitão Phillips e Tá Chovendo Hambúrguer 2.

