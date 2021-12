Goosebumps: Monstros e Arrepios é terror, emoção e diversão

Na década de 1990, uma série de livros de terror voltada para o público infantojuvenil sacudiu a cena literária internacional. "Goosebumps", escrita pelo americano R.L. Stine, passeava por mistérios, monstros e fantasmas. O sucesso fez com que as histórias chegassem à televisão num seriado.

Essas narrativas assustadoras ganharam novo corpo no filme "Goosebumps: Monstros e Arrepios", já em cartaz nas salas de cinema do Brasil. Com direção assinada por Rob Letterman, o longa traz o ator Jack Black na pele de Stine.



O americano, conhecido pelo trabalho em "Escola do Rock", passou por São Paulo para divulgar o lançamento do filme no País e conversar com a imprensa nacional.

A narrativa de "Goosebumps" acompanha o adolescente Zach Cooper (Dylan Minnette), que vai morar numa pequena cidade nos Estados Unidos com sua mãe. Contrariado com as mudanças, Zach fica menos entediado com o novo lugar ao conhecer sua misteriosa vizinha chamada Hannah (Odeya Rush). Ela é filha de um homem sinistro com jeito de malvado (Jack Black) que evita o contato da jovem com qualquer pessoa.

Ao suspeitar que a menina é agredida pelo pai, Zach pede ajuda ao seu colega de colégio Champ (Ryan Lee) e decide invadir a casa dos vizinhos para salvá-la. No entanto, a aventura que espera o protagonista é mais surpreendente.

Dentro da casa, a dupla de meninos encontra uma prateleira cheia de livros com cadeados. Ao abrir um deles, a confusão começa: todo os personagens assustadores de Stine tomam forma real.

A premissa de personagens que ganham vida e criam uma série de desventuras para os protagonistas não é nova. Filmes como "Jumanji" (1995) e a franquia "Uma Noite no Museu" (2006) já abordaram essa temática e conquistaram uma legião de fãs no mundo.

Falso vilão

Em "Goosebumps: Monstros e Arrepios", Stine é apresentado para o espectador como um homem estranho e, provavelmente, o vilão do filme.

"Ele começa como um personagem sinistro e aparentemente malvado, mas ele é fechado por conta da infância em que sofreu bullying. Ele criou essa barreira para se proteger das pessoas", explica Jack.



Vale ressaltar que o próprio autor R.L. Stine acompanhou as filmagens no set. Além disso, ele faz uma pequena participação no longa, como uma espécie de homenagem ao seu universo criativo.

Jack Black já passou pela experiência de personificar uma figura real. No filme independente Bernie: "Quase Um Anjo "(2011), ele interpretou Bernie Tiede, diretor de uma agência funerária, que mata uma viúva rica (Shirley McLaine) após articular o casamento com ela.

"Foi duro porque tentei fazer uma imitação perfeita. Queria que a voz e todos os detalhes fossem muito corretos. No caso de Goosebumps, por questões de recursos dramáticos, não pretendi fazer uma construção perfeita", detalha.

Terror divertido

Um dos pontos altos de Goosebumps é o roteiro esperto com toques de humor. Destinado para o público jovem, o filme avança no incentivo à curiosidade pela literatura. Além disso, ele apresenta uma mistura de gêneros pouco explorada pela indústria cinematográfica nos últimos anos.

"Não há mais filmes que sejam assustadores, emocionantes e ao mesmo tempo divertidos. Alguns longas voltados para as crianças são assustadores demais", opina Jack.



Ele conta que não conhecia a série escrita por R.L. Stine. No entanto, para as pesquisas de composição do seu personagem, precisou ler alguns títulos de "Goosebumps", como "O Mistério do Boneco" (que traz como vilão o boneco Slappy) e "A Bolha Que Engoliou Tudo".

"Eu não conhecia nenhum dos livros. Na década de 1990, eu estava na faculdade ouvindo Nirvana. Li o roteiro e gostei muito. Então, se você gosta de monstros, provavelmente vai gostar do filme", comenta.



Jack acredita que será difícil uma continuação do filme porque todos os monstros já foram utilizados nessa montagem cinematográfica. Porém, a ótima repercussão do longa nas bilheterias americanas faz com que uma franquia de "Goosebumps: Monstros e Arrepios" seja quase certa.

