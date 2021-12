Gil e Cacá Diegues apadrinham Festival de Cinema Brasileiro

O diretor Cacá Diegues, tido como um dos fundadores do movimento Cinema Novo, e o músico e ex-ministro Gilberto Gil, apadrinharam a 15ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que acontece na capital francesa entre os dias 16 e 23 de abril.

Com 27 longas em sua programação, a mostra deste ano dedicará um ciclo especial a Cacá Diegues, uma das referências do cinema nacional nas últimas décadas que será homenageado com a projeção de alguns de seus filmes, como Ganga Zumba, A Grande Cidade, Os Herdeiros, Joanna Francesca, Xica da Silva, Bye Bye Brasil, Veja Essa Canção, Tieta do Agreste e Deus é Brasileiro.

Os organizadores do festival também adiantaram que exibirão dois filmes inéditos no encerramento da edição. O primeiro, Viramundo, Un Voyage Musical Avec Gilberto Gil, conta com direção do francês Pierre-Yves Borgeaud, que estará presente durante a projeção, assim como o músico baiano, protagonista do filme.

O segundo filme inédito e último dos que completam a programação da mostra é Hélio Oiticica, dirigido por Cessar Oiticica Filho. Além das homenagens citadas, a mostra contará com outros convidados de honra, como a atriz e diretora portuguesa Maria de Medeiros, além dos diretores Raphael Aguinaga, Juliana Reis, Sergio Andrade, Guilherme Azevedo, Kléber Mendonça Filho, Cessar Oiticica Filho e Bruno Quintella.

Gonzaga - De Pai Pra Filho, do diretor Breno Silveira e que percorre a biografia de Luiz Gonzaga (1912-1989), foi o longa escolhido para abrir o festival. Além disso, o catálogos da mostra conta com títulos como Era Uma Vez Eu, Verônica, de Marcelo Gomes; Disparos, de Juliana Reis; Colegas, de Marcelo Galvão; O Palhaço, de Selton Mello, e Repare Bem, de Maria de Medeiros, entre outros.

Durante a 15ª edição do festival, dirigido pela jornalista Katia Adler, o público também poderá ver uma exposição com fotos do franco-brasileiro Marc Ferrez (1843-1923), um dos fotógrafos mais relevantes do século 20

