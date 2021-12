Garota no trem é um thriller instigante

Em meio a tantos filmes que entregam um produto mastigado ao espectador, recheado de explicações, é ótimo que chegue aos cinemas um filme instigante como A Garota no Trem, já em cartaz em Salvador.

Rachel (Emily Blunt) é uma alcoólatra abandonada pelo marido que passeia de trem para passar o tempo. E, do vagão, no estilo Janela Indiscreta, observa a casa de Megan (Haley Bennett), que aparentemente vive uma vida feliz. Enquanto isso, deve lidar com o ciúme de Anna (Rebecca Ferguson), que acha que Rachel está sempre atrás do marido dela - e ex da jovem.

O problema acontece quando Megan desaparece, impactando diretamente nas vidas de Rachel e Anna.

Trio poderoso

Baseado no best seller homônimo lançado por Paula Hawkins, o filme segue fielmente o livro, com o trio protagonista como narrador. A cada relato de uma delas, há uma peça de quebra-cabeça que será útil mais à frente, bastando ao espectador saber reuní-las - um trunfo do roteiro de Erin Cressida Wilson e da direção de Tate Taylor.

Ajuda também o elenco. Emily Blunt, que já havia demonstrado ser grande atriz no ótimo Sicario: Terra de Ninguém, abandona a maquiagem e se entrega ao papel, desequilibrada em certos momentos, fazendo o público se confundir com suas reais intenções.

Rebecca Ferguson (Missão Impossível: Nação Secreta) também se destaca como uma mãe de família que sofre com a "sombra" de Rachel.

E a revelação de A Garota no Trem é Haley Bennett, que fez um papel secundário em O Protetor (2014), e aqui mostra-se uma atriz para ficarmos de olho.

Ela consegue passar a angústia da personagem apenas através do olhar, se sobressaindo nas breves cenas que participa.

A Garota no Trem é um ótimo thriller e, assim como Garota Exemplar, entrega uma trama na qual as mulheres mostram suas forças.

adblock ativo