Gal Gadot estava grávida durante filmagens de 'Mulher Maravilha'

Gal Gadot é maravilhosa mesmo. A atriz gravou algumas cenas de Mulher Maravilha enquanto estava grávida de cinco meses.

Segundo o diretor do longa, Patty Jenkins, Gadot não teve problemas na gravação por conta da gestação. "Ela estava grávida durante parte do filme, com a mesma roupa tanto no calor como no frio", disse Jenkins à Entertainment Weekly em abril.

Mas você deve estar se perguntando como a atriz escondia a barriga. A mágica de Hollywood resolve. A produção do filme cortou um pedaço grande na parte da frente da roupa e cobriu a barriga da atriz com uma vestimenta verde. Depois, eles manipulavam a imagem com chroma key - aquele efeito da tela verde.

O filme Mulher Maravilha arrecadou mais de US$ 100 milhões no fim de semana de estreia nos Estados Unidos e no Canadá. O longa já está em cartaz no Brasil.

Maya, a segunda filha de Gadot, nasceu em março deste ano.

