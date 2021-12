Baseado em clássicos do terror psicológico como Jogos Mortais, a Sony Pictures divulgou nesta sexta-feira, 19, o primeiro trailer de Escape Room. O suspense que tem como referência, as famosas salas de fuga, também conhecida como "jogo de fuga", onde os jogadores resolvem uma série de quebra-cabeças e enigmas usando pistas, dicas e estratégias para completar os objetivos em mãos.

O diretor do longa é Adam Robitel, de "Sobrenatural: A Última Chave". O elenco é composto por Taylor Russel (Perdidos no Espaço), Logan Miller (The Walking Dead), Deborah Ann Woll (Demolidor), Jay Ellis (Insecure), Tyler Labine (Mad Love) , Nik Dodani (Atypical) e Yorick van Wageningen ((Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres).

Igor Andrade | Foto: Reprodução Fuja se puder! Confira o primeiro trailer de Escape Room

Escape Room tem estreia marcada para 4 de janeiro nos Estados Unidos, já no Brasil, a previsão de lançamento é no dia 7 de fevereiro.

