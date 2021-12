"Frozen" se torna o quinto filme de maior bilheteria da hist

O filme "Frozen: Uma Aventura Congelante", do estúdio Walt Disney, se tornou no quinto filme de maior bilheteria da história, com US$1.219 bilhões no mundo todo, superando, neste fim de semana, a marca de "Homem de Ferro 3" (US$1.215 bilhões), informou nesta terça-feira o site da revista "Variety".

O filme é dirigido por Chris Buck e Jennifer Lee e conta a história de duas irmãs princesas num reino gelado. A animação só perde para "Avatar" (US$ 2,78 bilhões), "Titanic" (US$ 2,18 bilhões), "Os vingadores" (US$ 1,51 bilhão) e "Harry Potter e as relíquias da morte - parte 2" (US$ 1,34 bilhão).

A marca de "Frozen: Uma Aventura Congelante" foi possível, principalmente, graças a seu bom rendimento nos Estados Unidos (mais de US$400 milhões) e a surpreendente recepção no Japão (com quase US$200 milhões). Trata-se do segundo título mais bem-sucedido para Disney, só atrás de "The Avengers - Os Vingadores".

Desde a estreia, há quase sete meses, "Frozen" também se tornou o filme de animação mais visto de todos os tempos, ultrapassando a marca de "Toy Story 3", com US$1,06 bilhões.

Adaptação do conto "A Rainha da Neve", de Hans Christian Andersen, o filme ganhou dois Oscar: melhor animação e melhor canção original, com o hit "Let it go", na voz de Demi Lovato.

