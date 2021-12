Frozen 2: Prévia inédita mostra personagens fazendo mímica

Uma das estreias mais esperadas de 2020, "Frozen 2" teve uma prévia inédita divulgada com os personagens principais: Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven, todos eles brincando de mímica. Exibidas durante o programa Jimmy Kimmel Live na quinta-feira, 7, as imagens mostram o grupo se divertindo enquanto tentam adivinhar as performances de Anna e Olaf.

Em uma das cenas, o boneco de neve Olaf imita um rato, fazendo referência a Mickey Mouse, personagem símbolo da Disney, distribuidora do filme. No entanto, o vídeo não deu nenhuma pista sobre como o momento se encaixa na trama. De acordo com a sinopse oficial, a segunda parte da aclamada animação de 2013 irá focar na jornada das irmãs fora do reino de Arendelle em busca das origens do poder mágico de Elsa.

O longa chega aos cinemas brasileiros em 2 de janeiro de 2020. Confira a prévia aos 7:23 do vídeo, que conta com a participação do elenco de voz original.

Da Redação

