Friends no cinema; Veja onde assistir em Salvador

Começam nesta segunda-feira, 14, as sessões comemorativas pelos 25 anos da série americana Friends. Divididos em três partes exibidos em sequência na terça-feira, 15, e quarta-feira, 16, em Salvador, é possível conferir os 12 episódios no Cinepólis Bela Vista, no Cinemark Salvador Shopping e nas salas da rede UCI, localizadas nos shoppings da Bahia, Barra e Paralela.

Aclamado mundialmente, o programa que traz as desventuras dos seis amigos Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey, será exibido nas telonas a partir das 19h30. As sessões de quatro episódios cada ocorrem uma vez por dia, com duração aproximada de uma hora e meia.

Foram escolhidas cenas de diferentes temporadas. Além do compilado, os fãs também poderão conferir entrevistas com o elenco e erros de gravação.

