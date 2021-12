Freeman é o 1º nome confirmado para nova versão de "Ben-Hur"

Morgan Freeman é o primeiro nome confirmado do elenco da nova versão do clássico "Ben-Hur", que está sendo produzido pelos estúdios MGM e Paramount, informou nesta quinta-feira (11) o blog especializado "Deadline".

Freeman, de 77 anos, dará vida a Ildarin, o homem que ensina ao escravo Ben-Hur as estratégias para se tornar um campeão das corridas de biga.

Dirigido por Timur Bekmambetov ("O Procurado", 2008), as filmagens devem começar no início do ano que vem na Europa.

Os estudos estão perto de confirmar os nomes dos atores que encarnarão o protagonista e seu grande inimigo, Messala. Segundo a publicação, o britânico Tom Hiddleston é cotado para um desses papéis.

O longa chegará as salas em fevereiro de 2016 com um roteiro de Keith Clarke ("O Verão da Minha Vida", 2013) revisado por John Ridley ("12 Anos de Escravidão", 2013) e baseado no romance de Lew Wallace "Ben-Hur: Uma Narrativa de Cristo", publicado em 1880 e levado para o cinema pela primeira vez em 1925.

"Por enquanto só posso dizer que será épico e profundamente emotivo", disse em maio à Agência Efe Roma Downey, produtora do "remake" do monumental épico de William Wyler (1959) ganhadora de 11 prêmios Oscar.

Foi o papel mais lembrado de Charlton Heston em seu papel mais lembrado, o de um aristocrata judeu que sofre a traição de um amigo romano.

"Logicamente, há gente que se pergunta por que vamos mexer em um filme tão querido e bem-sucedido, mas há gerações que não conhecem essa história. E os efeitos especiais de hoje nos permitirão rodá-lo de uma forma que era inimaginável há 50 anos", disse Downey.

O filme será uma aproximação mais fiel ao romance de Wallace e se centrará na natureza da fé através da relação entre Ben-Hur e Messala, amigos desde a infância e brigados quando adultos na época de Jesus de Nazaré.

adblock ativo