Franquia Star Wars terá mais cinco filmes até 2020

Com apenas 15 dias de lançado, "Star Wars: O Despertar da Força" já está entre os seis filmes com maior bilheteria da história do cinema. O longa, dirigido por J.J. Abrams, deu o pontapé inicial para uma série de novos filmes sobre a saga. Até 2020, cinco filmes sobre o universo dos filmes vão chegar aos cinemas. Confira abaixo a lista e as datas de lançamento:

Rogue One: A Star Wars Story

No primeiro filme derivado da franquia Star Wars, guerreiros rebeldes partem em missão para roubar os planos da Estrela da Morte e trazer nova esperança para a galáxia. O filme se passa entre o Episódio III e o Episódio IV da franquia. No elenco, nomes como Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Forest Whitaker e Mads Mikkelsen. A direção é de Gareth Edwards e será lançado no dia 16 de dezembro de 2016.

Star Wars: Episódio 8

Continuação direta de O Despertar da Força e é a segunda parte da nova trilogia. Ainda não há nenhum detalhe sobre o que acontecerá. Mas estarão no elenco Daisey Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver e Mark Hamill. A direção será de Rian Johnson (Looper - Assassinos do Futuro). O longa vai estrear no dia 26 de maio de 2017.

Star Wars Anthology: Han Solo

A Disney planeja produzir filmes que contem a origem de alguns personagens clássicos. O primeiro da lista é Han Solo, interpretado na franquia por Harrison Ford. O longa vai mostrar como o personagem se transformou em um mercenário e mostrará a cena clássica do encontro com Luke e Obi-Wan (presente no Episódio IV da trilogia original). Ainda não há um nome para interpretar o personagem principal. A direção será da dupla Phil Lord e Christopher Miller e o filme será lançado no dia 25 de maio de 2018.

Star Wars: Episódio 9

O final da nova trilogia, iniciada com O Despertar da Força, só será lançada em 2019. Ainda não se sabe nada sobre a história e o elenco. A única certeza é que o diretor será Colin Trevorrow, de "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros".

Star Wars Anthology: Boba Fett

Outro personagem que ganhará um filme solo será o caçador de recompensa Boba Fett. Esse é o filme mais misterioso de todos, pois só se sabe que será lançado em 2020, mas não tem diretor, roteirista e elenco.

