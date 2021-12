Framboesa de Ouro divulga indicações aos piores do cinema

O Framboesa de Ouro, espécie de Oscar ao contrário, divulgou a sua lista de indicados aos piores do ano em Hollywood. Os filmes "Batman vs Superman" e "Zoolander 2" foram campeões de indicações.

Como todos os anos, a entrega dos "prêmios" será no dia anterior ao do Oscar, que será dia 26 de fevereiro.

Confira a lista completa abaixo:

Pior filme

Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Tirando o Atraso

Deuses doEgito

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: O Ressurgimento

Zoolander 2

Pior ator

Ben Affleck - Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Gerard Butler - Deuses do Egito / Invasão a Londres

Henry Cavill - Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Robert De Niro - Tirando o Atraso

Dinesh D'Souza (como ele mesmo) - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Ben Stiller - Zoolander 2

Pior atriz

Megan Fox - As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras

Tyler Perry (como Madea) - Boo! A Madea Halloween

Julia Roberts - O Maior Amor do Mundo

Becky Turner (como Hillary Clinton) - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts - A Saga Divergente: Convergente / Refém do Medo

Shailene Woodley - A Saga Divergente: Convergente

Pior atriz coadjuvante

Julianne Hough - Tirando o Atraso

Kate Hudson - O Maior Amor do Mundo

Aubrey Plaza - Tirando o Atraso

Jane Seymour - Cinquenta Tons de Preto

Sela Ward - Independence Day: O Ressurgimento

Kristen Wiig - Zoolander 2

Pior ator coadjuvante

Nicolas Cage - Snowden - Herói ou Traidor

Johnny Depp - Alice Através do Espelho

Will Ferrell - Zoolander 2

Jesse Eisenberg - Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Jared Leto - Esquadrão Suicida

Owen Wilson - Zoolander 2

Pior diretor

Dinesh D'Souza - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich - Independence Day: O Ressurgimento

Tyler Perry - Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas - Deuses do Egito

Zack Snyder - Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Ben Stiller - Zoolander 2



Pior roteiro

Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Tirando o Atraso

Deuses do Egito

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

IndependenceDay: O Ressurgimento

Esquadrão Suicida

Pior remake, adaptação ou sequência

Alice Através do Espelho

Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Cinquenta Tons de Preto

Independence Day: O Ressurgimento

As TartarugasNinja - Fora das Sombras

Zoolander 2

Pior Combo em Tela

Ben Affleck e seu pior inimigo para sempre Henry Cavill em Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Qualquer deus egípcio ou mortal de Deuses do Egito

Johnny Depp e seu visual vibrante e nauseante de Alice Através do Espelho

O elenco inteiro de antes respeitáveis atores de Beleza Oculta

Tyler Perry e sua velha peruca de sempre em Boo! A Madea Halloween

Ben Stiller e seu amigo quase engraçado Owen Wilson em Zoolander 2

