Fox divulga primeiras imagens de "The Revenant"

A três semanas do Oscar, no qual concorre com "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)", o diretor Alejandro González Iñárritu já está imerso na filmagem de "The Revenant", que será protagonizado por Leonardo di Caprio.

A distribuidora Fox divulgou nesta quinta-feira, 29, as primeiras imagens da produção, baseada em uma história real ambientada em 1820 e que está sendo rodada no Canadá.

Di Caprio dá vida ao caçador Hugh Glass, que nas profundezas da América selvagem é abandonado ferido e à própria sorte por seu companheiro John Fitzgerald (Tom Hardy).

Com a força de vontade como única arma, Glass deverá enfrentar um território hostil, um inverno brutal e a constante guerra entre as tribos de nativos americanos, em uma busca heroica e implacável para conseguir vingar-se de Fitzgerald.

Emmanuel Lubezki, responsável por uma das nove indicações ao Oscar de "Birdman", repete seu trabalho como diretor de fotografia.

O elenco do filme, cuja estreia está prevista para 2016, é completado por Will Poulter, Domhnall Gleeson e Paul Anderson.

