Fox divulga novo trailer de "X-Men: Apocalipse"

A Fox divulgou nesta quinta-feira, 17, o novo trailer do filme "X-Men: Apocalipse" em seus canais no Youtube. As imagens mostram pela primeira vez novos personagens, como Noturno (Kodi Smit-McPhee), Anjo (Ben Hardy), Psylocke (Olivia Munn) e Tempestade (Alexandra Shipp), além de contar um pouco da história de Apocalipse (Oscar Isaac), que é o primeiro e mais poderoso mutante do universo dos X-Men.

Segundo a sinopse do filme, ao acordar depois de milhares de anos, o mutante considerado um deus se decepciona com o mundo que encontra e recruta um time de outros mutantes, que inclui o desiludido Magneto (Michael Fassbender), para "limpar" a humanidade e criar um novo mundo, comandado por ele mesmo. Assim, Apocalipse dá início a uma batalha épica contra a equipe reunida por Charles Xavier (James McAvoy).

Os atores Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner e Tye Sheridan também integram o elenco do longa, que tem estreia prevista para o dia 19 de maio no Brasil.

