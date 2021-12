Ford lança EcoSport 2018 com nova motorização, itens e preços competitivos

Quando foi lançado, em março de 2003, o EcoSport criou um novo segmento no Brasil, o de utilitários esportivos compactos de produção nacional, fruto de pesquisas desenvolvida pelo setor de engenharia da Ford Brasil em cinco diferentes países. Na época, o modelo era equipado com três opções de motorização: Zetec 1.0 e 1.6 e o Duratec 2.0 de 16V. Todos com tração 4x2 e câmbio manual de cinco marchas à frente. Absoluto, o EcoSport reinou sozinho durante alguns anos, tempo suficiente para os concorrentes estudarem e criarem novos modelos para o segmento.

Com o passar dos anos, o SUV que tem como marca o esteve exposto na traseira, foi perdendo seu reinado e sufocado pelos lançamentos. Atualmente os rivais são muito, entre eles: o Honda HR-V, Jeep Renegade, Hyundai Creta e Nissan Kicks. Mas a Ford nunca desistiu de voltar ao posto de rei e continua investindo em inovações e reestilizações. Prova disso é o lançamento da quarta geração do EcoSport que tem apenas um objetivo: voltar ao topo do mercado, ou ao menos ao pódio.

O projeto global do novo EcoSport foi desenvolvido pela equipe brasileira de engenharia da Ford e chegará a mais de 144 países. Para abastecer o mercado Sul Americano, a fábrica da Ford em Camaçari já está em produção dos novos EcoSports baianos. Na linha 2018 o carro passou por mudanças externas, internas e mecânicas. O carro conta agora com duas opções de motores: para as versões SE e Freestyle, um três cilindros, 1.5 de 137 cv e 16,1 kgfm de torque máximo a 4.500 rpm com etanol e 130 cv e 15,6 kgfm com gasolina. Há também a configuração Titanium 2.0 de 176 cv e 22,5 kgfm de torque (etanol) e 170 cv e 20,5 kgfm (gasolina).

<img src="https://fw.atarde.uol.com.br/2017/07/370_2017725213636184.jpeg" class="img-responsive">

O câmbio pode ser manual de cinco marchas, disponível nas configurações SE e Freestyle, ou automático de seis velocidades com borboletas atrás do volante para fazer as trocas manuais, este último ofertado em todas as versões.

Visualmente o modelo ganhou novos faróis que integram a linha lateral do veículo, o emblema da Ford desceu para o meio da nova grade frontal, que ficou mais alta alinhada aos faróis e os novos para-choques ficaram maiores.

Mas é dentro do carro que os clientes encontram as principais mudanças. Logo ao entrar o novo quadro de instrumentos se destaca com a desejada central multimídia com tela sensível ao toque de 8 polegadas, equipada com o Sync 3, sistema multimídia com a possibilidade de conexão com Apple CarPlay e o Android Auto. O acabamento melhorou com materiais mais refinados e mais agradáveis ao toque.

No quesito espaço interno, o modelo oferece a opção dos bancos rebatidos que funciona elevando o assento e abaixando o encosto, o que cria uma superficie plana com o assoalho do porta-malas. O assoalho, aliás, traz uma prateleira que permite regular sua altura em três níveis. Nas duas posições mais altas, esse sistema cria um compartimento "escondido" para guardar objetos menores. O porta-malas tem capacidade para 356 litros e chega a 1.178 litros com os bancos rebatidos.

Mas se o foco é voltar a liderança, a tecnologia não podia ser esquecida. Assim, a equipe de engenharia da Ford equipou a versão Titanium do EcoSport com um sistema inteligente de acesso e partida sem chave utilizando sensores que fazem o reconhecimento por aproximação. Basta o motorista estar com a chave no bolso que a porta destrava automaticamente ao encostar na maçaneta.

O modelo começa a chegar às concessionárias na segunda quinzena de agosto com 5 opções de cores em seu portfólio (preto Ebony, Prata Dublin, Azul Belize, Branco Ártico e Vermelho Arpador).

Confira os preços:

SE 1.5 manual – R$ 73.990

Itens de série: 7 airbags, ar condicionado, direção elétrica, controles de tração e estabilidade, central multimídia de 6,5 polegadas com conectividade Android Auto e Apple CarPlay, sensor de ré e rodas de 15 polegadas.

SE 1.5 automática – R$ 78.990

Itens de série: conteúdo da SE manual mais câmbio automático de 6 marchas com trocas de marchas no volante e controle de velocidade de cruzeiro

FreeStyle 1.5 manual – R$ 81.490

Itens de série: conteúdo da SE mais central multimídia de 8 polegadas com conectividade Android Auto e Apple CarPlay, computador de bordo com tela colorida, ar condicionado digital, luzes diurnas de LED, rodas de 16 polegadas, câmera de ré e bancos de couro e tecido.

FreeStyle 1.5 automática – R$ 86.490

Itens de série: mesmo conteúdo da FreeStyle manual mais câmbio automático de 6 marchas com trocas de marchas no volante.

Titanium 2.0 – R$ 93.990

Itens de série: mesmo conteúdo da FreeStyle automática mais motor 2.0 de 176 cv, rodas de 17 polegadas, sistema de monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, bancos de couro, teto solar elétrico, faróis de xenônio, sensores de luz e chuva, retrovisor interno anti-ofuscante e acesso e partida sem a necessidade de chave nas mãos.

