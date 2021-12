"Foi uma das experiências mais vitais", diz Salles sobre doc

Diretor de Jia Zhang-ke, Um Homem de Fenyang, Walter Salles fala em entrevista por e-mail sobre o documentário que estreia nesta quinta-feira, 10, em Salvador. Durante duas semanas ele acompanhou o cineasta chinês, considerado um dos mais importantes do mundo, de volta ao passado em sua terra, Fenyang, em Shanxi: "Foi uma das experiências mais vitais e inspiradoras que o cinema me proporcionou", afirma.

Como surgiu a ideia de fazer Jia Zhang-ke, Um Homem de Fenyang?

O projeto surge da percepção que o cineasta que melhor capta o nosso tempo, as transformações dessa terra em transe que virou o mundo, talvez seja Jia Zhang-ke. Em seus filmes, esse mundo em mutação acelerada é retratado com uma rara acuidade e, ao mesmo tempo, delicadeza. No início, houve também a coincidência do primeiro filme de Jia, Um Artista Batedor de Carteiras/ Xiao Wu, estar em Berlim no mesmo ano de Central do Brasil. Mais especificamente, o projeto do documentário e do livro que o acompanha nasce em conversas com Leon Cakoff e Renata de Almeida, na Mostra de São Paulo. Quando vimos Still Life/ Em Busca da Vida, filme com o qual Jia ganha o Leão de Ouro em Veneza em 2006, ficou claro para todos nós que Jia Zhang-ke havia se transformado no cineasta mais importante da sua geração.



Fale um pouco sobre o tempo de filmagens, as locações e as dificuldades para fazer o filme.

A ideia era investigar os diferentes estratos da memória que irrigam os filmes de Jia. A memória de seus amigos e familiares na sua cidade natal de Fenyang, que inspira seus filmes, e a memória coletiva que ele capta, a de um país em brutal mutação. Ao voltar às locações de seus filmes, percebemos claramente os efeitos do tsunami que o país viveu, tão presente em Em Busca da Vida, 24 City, Um Toque de Pecado. Se há uma obra no qual a realidade e o cinema se confundem, é a de Jia Zhang-ke. Mas ele também sabe da importância de transcender essa realidade. Um exemplo são os prédios em demolição que alçam voo em Em Busca da Vida. A realidade daquelas cidades milenares sendo destruídas já era em si surrealista, e Jia levou essa percepção ainda mais à frente. Esse é outro aspecto do seu trabalho que me parece fascinante: o desejo de nunca trabalhar em uma zona de conforto, de sempre buscar formas narrativas que ainda não experimentou.

Houve alguma ação simultânea às filmagens de Na Estrada [filme lançado por Walter Salles em 2012]? Como fez para driblar os impasses?

Não, foi uma filmagem de duas semanas fluída e intensa, uma das experiências mais vitais e inspiradoras que o cinema me proporcionou.



Como vê a importância de Zhang-ke e do cinema chinês hoje no mundo?

Jornais como Le Monde consideram JZK o principal realizador em atividade, hoje. Sei o quanto isso é subjetivo, mas concordo com essa percepção. Nenhum país mudou tanto em 20 anos quanto a China, e nenhum cineasta filmou esse processo violento de transformação como Jia. O que lhe interessa é o efeito das transformações no homem comum. O cotidiano no qual Jia Zhang-ke se inspira é o da cidade de Fenyang, no Norte da China, perto da fronteira com a Mongólia. É deste oceano humano tão específico que são feitos seus filmes, e os tornam tão expressivos e particulares. Por isso, penso que é difícil compará-lo aos outros realizadores chineses ou mesmo ocidentais.

Notou alguma aproximação entre a China e o Brasil?

Com a globalização, as consequências do modelo econômico de mercado acabam repercutindo em diferentes latitudes, e não só na China que filma Jia Zhang-ke. Um exemplo disso são as histórias de violência narradas em Um Toque de Pecado. Acontecem na China continental, mas poderiam se passar em outras culturas - a começar pelo Brasil.

Você teve um papel fundamental para a divulgação da chamada 'quinta geração' do cinema chinês no Brasil. Hoje não se fala tanto nesses cineastas (Zhang Yimou, Chen Kaige...) quanto nos anos 1990 e início dos 2000. A que se deve isso?

O último capítulo da serie documental O Império do Centro que meu irmão [João Moreira Salles] dirigiu e eu editei sobre a China para a TV Manchete, era dedicado a Terra Amarela, de Chen Kaige, um dos filmes marcantes da quinta geração de cineastas chineses. Do mesmo estúdio, Xian, também veio Zhang Yimou, o cineasta mais conhecido da quinta geração. Com o tempo, essa geração foi perdendo a sua força expressiva à medida que seus filmes se tornaram mais e mais oficiais. A sexta geração que Jia Zhang-ke representa foi em direção contrária. É livre e independente, e colide com a ordem estabelecida. Não é por acaso que os três primeiros filmes de Jia foram proibidos na China, e o mesmo aconteceu mais recentemente com Um Toque de Pecado. O que torna o cinema de Jia Zhang-ke realmente único é justamente o fato de que ele se manteve constantemente à escuta das transformações brutais ocorridas dentro do seu país, e conseguiu traduzi-las em cada um de seus filmes e personagens. Polissêmica, sua obra é feita de uma extrema coerência. Cada filme ecoa no outro, como as notas das canções musicais que elege. E, talvez por isso, nenhum desses filmes é "confortável" para o governo chinês.

Depois da exibição em Berlim e do lançamento comercial no Brasil, qual o caminho de Jia Zhang-ke, Um Homem de Fenyang?

O documentário será agora exibido no Festival de San Sebastian, no Festival Internacional de Nova Iorque, e em outubro será exibido no Festival de Londres, do British Film Institute. A partir daí, ele chegará às salas de cinema desses países, assim como às redes de tv culturais na Europa e Estados Unidos.



E seus próximos projetos? Está filmando (ou vai começar a filmar) o quê? Pode adiantar algo para os leitores de A Tarde?

Além do documentário, os últimos anos foram dedicados ao desenvolvimento de roteiros. Eles estão ficando pouco a pouco maduros, e no ano que vem gostaria de mergulhar novamente na ficção.

