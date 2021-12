Fittipaldi se emociona com cena de acidente em 'Rush'

De tantas grandes rivalidades na história da Fórmula 1, por que o diretor Ron Howard escolheu o duelo entre Niki Lauda e James Hunt para ser protagonista de seu "Rush - No Limite da Emoção", que estreia nesta sexta-feira? "Aquela temporada (a de 1976) foi dramática, com o terrível acidente do Niki. E James tinha uma personalidade muito excêntrica e polêmica."

A explicação é de quem vivenciou tudo isso de perto. Bicampeão de F-1, Emerson Fittipaldi integrou o grid na temporada de 76 e teve participação determinante em fatos que se destacam no enredo de "Rush".

Foi a decisão de Fittipaldi de trocar a McLaren pela brasileira Copersucar, no fim de 1975, que desencadeou o grande duelo retratado no longa. Seu substituto no time inglês foi Hunt, que lutou com Lauda pelo título da temporada até a última corrida, o GP do Japão.

Ele foi também um dos pilotos que participaram do resgate de Lauda, preso em sua Ferrari em chamas após o terrível acidente que sofreu no GP da Alemanha. "Fui dominado pelas memórias daquele dia ao ver a cena do acidente de Niki." Para o brasileiro, este é o momento mais marcante de "Rush".

A cena é retratada perfeitamente no filme, segundo Fittipaldi. O que não está no longa é a ligação que o brasileiro recebeu do então diretor da Ferrari, Daniele Audeto, na noite do domingo em que Lauda se acidentou. "Ele me ofereceu o carro de Niki, o que me chocou. Era o mundo ingrato da Fórmula 1", conta também o piloto.

O longa superou as expectativas de Fittipaldi por conseguir retratar de maneira realista a rivalidade nas pistas entre Hunt e Lauda e os riscos que envolviam a F-1 na época. "A caracterização dos personagens está perfeita. O ator que interpreta o Niki fala igualzinho a ele. O intérprete do James também ficou muito parecido."

No entanto, de acordo com o piloto, a rivalidade era restrita às pistas. "Fora delas, Niki e James eram grandes amigos." Por isso, a atitude beligerante adotada pelos personagens, no filme, é um tanto exagerada, na opinião de Fittipaldi, mas necessária. "Um filme precisa ter drama e emoção. Achei legal."

As cenas de corrida, mesmo com muitos efeitos especiais, são bastante realistas. "Achei boas, dentro da limitação enfrentada pela produção, como o número reduzido de carros", avalia ainda Fittipaldi. Em 1976, nada menos do que 47 monopostos estavam inscritos no campeonato.

