Filmes passam a ser lançados às quintas-feiras no Brasil

Os filmes terão nova data de lançamento no Brasil. Segundo anúncio da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), nesta sexta-feira, 21, as estreias passam a ser exibidas todas às quintas-feiras e não mais às sextas, como ocorre atualmente. A mudança passa a valer a partir do dia 13 de março.

A alteração surgiu depois de muita conversa entre a Feneec, Exibidores e Distribuidores dos filmes, após perceberem uma necessidade de oferecer novos horários de lazer ao público.

"Hoje a quinta-feira é agitada, animada em várias cidades do Brasil. Mas o público interessado em filmes não encontra novidade neste dia. Agora, o cinema entra também no cardápio de opções da quinta-feira", diz Paulo Lui, presidente da Federação.

Além disso, a mudança tem como objetivo melhorar o resultados de filmes médios nacionais e internacionais nas bilheterias.

Os primeiros filmes a terem seus lançamentos oficiais na quinta serão: Refém da paixão (Paramount), About Last Night (Sony), Alemão (Downtown/Paris), Éden (ArtHouse), Need for Speed (Disney) e Vampire Academy (Diamond Films).

