Filmes para todos os gostos chegam já no início do ano

Não poderia ser diferente. Final/ início de ano marcado por estreias que sempre causam grande expectativa, dada, sobretudo, a aproximação da data de entrega dos dois principais prêmios do cinema norte-americano: o Globo de Ouro (em , cuja cerimônia acontece em 10 de janeiro), e o Oscar ( que será em 28 de fevereiro, mas movimenta as listas de apostas já a partir de 14 próximo, dia em que sai a lista definitiva dos concorrentes. Há filmes para todos os gostos.



O cinema nacional está em evidência com títulos como Boi Neon (14/01), de Gabriel Mascaro. Antes, porém (dia 7), entra a continuação de Vai Que Dá Certo, de Maurício Farias. Dividem as atenções com Mais Forte Que o Mundo - A História de José Aldo (14), com José Loreto, Reza a Lenda (21), de Homero Olivetto, com Cauã Reymond, e Os Dez Mandamentos (28), sucesso assombroso na TV levado ao tempo do cinema.



Mas é bom não esquecer dos arrasa-quarteirões hollywoodianos que prometem levar muita gente às salas. A começar por Os Oito Odiados, novo de Quentin Tarantino, que concorre aos Globos de Ouro nas categorias Atriz Coadjuvante (Jennifer Jason Leigh), Trilha Sonora Original (Ennio Morricone) e Roteiro (o próprio diretor). O filme tem estreia prevista para o dia 7.

Carol, de Todd Haynes, tem cinco indicações ao Globo de Ouro: além de Melhor Filme/Drama e Diretor, Melhor Atriz (Cate Blanchett e Rooney Mara) e Trilha Original (Carter Burwell). A estreia está marcada para 14. Trata-se de um romance lésbico que se passa nos anos 1950. Patricia Highsmith publicou a história (The Price of Salt), na qual é baseado o filme, sob o pseudônimo Claire Morgan. É bom lembrar que Mara foi premiada em Cannes, enquanto muitas apostavam em Blanchett.



Ainda no dia 14 estreiam Steve Jobs, de Danny Boyle, com Michael Fassbender no papel do fundador da Apple, e A Grande Aposta, de Adam McKay, com Brad Pitt e Christian Bale. O mexicano Alejandro González Iñárritu chega com O Regresso apenas em 4 de fevereiro. Todos concorrem ao Globo em quatro categorias.



Dois dos mais aguardados também prometem uma boa briga não apenas no Globo, mas no Oscar de Filme Estrangeiro: o belga O Novíssimo Testamento (dia 28), de Jaco Van Dormael, e o húngaro O Filho de Saul (4/2), de László Nemes. E isso é só uma amostra do que quer e o que pode 2016. Nada mal, hein?!

