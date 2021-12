Filmes para todos os gostos

Entre as estreias, de tudo um pouco. Drama juvenil, relato baseado em fatos reais, produção chinesa impregnada de elementos documentais, terror norte-americano de baixo orçamento e animação brasileira com perfil para agradar ao público de todas as idades. Baseado em livro do escritor gaúcho Erico Verissimo escrito em 1936, "As Aventuras do Avião Vermelho", de Frederico Pinto e José Maia, é uma animação que tem nomes como Lázaro Ramos, Pedro Yan e Milton Gonçalves entre os dubladores.

O projeto, com orçamento de R$ 3 milhões, surgiu a partir da parceria entre a iniciativa privada e a prefeitura de Porto Alegre. Fernandinho é um menino solitário de oito anos. Acaba de perder a mãe e tem problemas com o pai e na escola. Até que, encantado com a história de um livro, inventa um mundo mágico para salvar um aviador, o Capitão Tormenta. A bordo do Avião Vermelho, ao lado dos seus brinquedos, que ganham vida, ele parte em uma viagem de aventuras.

Em "Nós Somos as Melhores", o sueco Lukas Moodysson incursiona pelo universo de duas amigas, no início da adolescência, que se sentem diferentes em meio à família e na escola e se juntam a outra garota para fundar uma banda de punk rock. Drama juvenil, que vem recebendo elogios, o filme faz uma radiografia da vida das personagens. Pousa o olhar na família, na vida escolar, dentre outros relacionamentos, compondo uma história de desejos e busca da afirmação de identidade e mostrando um rito de passagem.

De volta ao universo adolescente. O filme "A Menina dos Campos de Arroz" conta a história de A Qiu, uma garota de 12 anos que sonha ser escritora e tem a rotina mudada com a morte da avó, com quem mora em cidade do sul da China, e a volta dos pais. Dirigido por Zhu Xiaoling, o filme possui uma veia documental, assumida pela diretora, ao citar o francês François Truffaut (que dizia que existe um documentário em todo bom filme) para amparar esta ficção de gestos simples e banais.

Produção de sucesso de cerca de US$ 5 milhões, bem barata para os padrões americanos, "Ouija: O Jogo dos Espíritos" é mais um terrorífico que promete deixar o público de cabelo em pé, depois da estranhíssima Anabelle, a boneca do mal que muda a vida de um casal prestes a ganhar um bebê. Baseado no jogo usado para entrar em contato com o além, o filme dirigido por Stiles White conta a história de uma jovem que, em parceria com outros amigos, tenta se comunicar com o mundo dos mortos, mas atrai espírito maligno.

Michael Cuesta dirige "O Mensageiro", baseado em história ocorrida nos anos 1990 envolvendo o jornalista Gary Webb, interpretado por Jeremy Renner, que descobre documentos do governo americano sobre a guerra às drogas incriminando políticos norte-americanos, envolvidos com o tráfico para os EUA. Realizado também com US$ 5 milhões, o filme tem ainda no elenco Rosemarie De Witt, Ray Liotta e Andy Garcia.

