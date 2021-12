Filmes de Brasília são marcados pelo experimentalismo

Em sua 47ª edição, Brasília não foge à tradição de ser o mais inventivo e questionador entre os festivais brasileiros. À fama de politizado soma-se dose generosa, e até excessiva, de experimentalismo presente em cada segundo dos longas e da maioria dos curtas programados.



Sem Pena (SP), de Eugênio Puppo, escancara o absurdo do sistema penitenciário no Brasil. Inova, sem mostrar o rosto dos entrevistados, cansa, mas é um dos mais contundentes documentários brasileiros dos últimos tempos.



Pingo D´Água (PB), de Taciano Valério, é de uma radicalidade atroz. A princípio não diz a que veio - ou não se percebe a que veio -, mas cresce no quarto final expondo a paixão (o diretor fala em "sentimento") como ferida aberta no coração de cada personagem.



O consagrado crítico de cinema Jean Claude Bernardet é um dos esteios em meio ao elenco seguro do filme. Polêmico, Pingo D´Água gerou um dos mais acalorados debates sobre os filmes das mostras competitivas, na manhã de sábado.



Metáfora do amor ingênuo



Há momentos de sublime imperfeição, no festival, como no curta Sem Coração (PE), de Nara Normande e Tião, que se vale de soluções mágicas como uma piscina abandoada, à beira-mar, em referência a O Som ao Redor, sugerindo desprezo, em um primeiro momento, para depois se transformar em metáfora do amor ingênuo, puro e pleno.



Mas um dos que mais impressionam é Marcelo Pedroso com Brasil S/A, que faz seu filme mais impactante. As alegorias, as referências e a beleza das imagens de Brasil S/A ainda ecoam entre os participantes do Festival de Brasília, que divulga os vencedores amanhã à noite.



Comparados ao novo longa do cineasta pernambucano, KFZ-1348 e o curta Em Trânsito (os melhores entre os anteriores de Pedroso) parecem apenas um esboço diante da grandiloquência de Brasil S/A, que em escassos 72 minutos, sem um único diálogo sequer, escreve uma epopeia de som e imagem e repassa a história política, social e econômica do Brasil.

Influências



Durante o debate, Pedroso confirmou as influências, que vão do palestino Elia Souleiman e o russo Dziga Vertov, passando por Jacques Tati. O Tati de Meu Tio, Playtime, mas, sobretudo, de Trafic (As Aventuras do Sr. Hulot no Trânsito Louco) parece ser a principal referência de Brasil S/A.



Nada é mais o cineasta francês que a sequência do balé das escavadeiras e da garota que sai, depara-se logo no portão da garagem com um imenso engarrafamento e aciona o caminhão-cegonha pelo celular, que transporta carros com passageiros presos no trânsito louco. Aí a síntese do humor do autor de Carrossel da Esperança, que nasce da dificuldade de Hulot em transpor o obstáculo.



Os evangélicos em prece fervorosa enquanto toca a música de Simon & Garfunkel, os deslocamentos de carros em comboio pelas estradas - tudo parece parte de uma marcha que sinaliza uma grandeza épica inexplicável, simbolizada pela igreja que sobe como um foguete, em surpreendente epifania.

