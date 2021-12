Filmes de abertura do Festival de Brasília marcam discussões sociopolíticas

A abertura da 51ª edição do Festival de Brasília aconteceu na noite da última sexta, no tradicional Cine Brasília. Os dois filmes escolhidos para abrir os trabalhos não poderiam deixar de refletir questões políticas: o curta-metragem “Imaginário”, de Cristiano Burlan, e o longa “Domingo”, de Clara Linhart e Felipe Barbosa. Curiosamente, são obras que lidam com certo passado histórico brasileiro, um mais antigo e outro mais recente, a fim de lançar luz sobre os rumos políticos do Brasil de agora.

O festival sempre foi marcado por uma politização muito grande, seja na programação ou mesmo na reação do público. Neste ano conturbado de disputas eleitorais tão polarizadas que vivemos, a abertura só serviu para reforçar a dimensão política que virá à tona nos próximos dias de evento.

Com “Imaginário”, Burlan faz um recorte de viés histórico – mas nunca didático – que lança mão de uma série de discursos políticos antigos, não datados e de períodos diferentes, ilustrado com imagens de arquivo ainda mais antigas de um país e uma geografia – espacial e corporal das pessoas que aparecem como borrões na tela – diferente da brasileira.

É um curioso um filme que se lança como proposta experimental, mas tem uma posição muito clara: revelar pensamentos de caráter fascistas e ultraconservadores que já foram defendidos tempos atrás no meio político. O filme está impregnado de um sentimento sombrio de caminhos infelizes que foram trilhados ou que quase chegaram a se concretizar em algum momento da conturbada linha do tempo política do Brasil, tendo na mira as nossas instituições democráticas.

Se o filme nos remete diretamente ao mesmo tipo de estratégia retórica que pode ser ouvida e pensada atualmente no país – não mais em lugares escusos, e sim às claras nos meios sociais, virtuais ou não –, é de se pensar também que o filme simplesmente traduz em meio audiovisual a ideia cíclica da História que se repete.

A burguesia que fede

O filme tem o claro objetivo de lidar com um retrato de Brasil

Por sua vez, o longa-metragem “Domingo” possui um ponto de partida mais factual: a data em que Lula tomou posse de seu primeiro mandato em janeiro de 2003. Nesse momento, uma família de classe média alta se reúne para um churrasco inofensivo de ares dominicais em uma propriedade rural no interior do Rio Grande do Sul.

É claro que não demoram a surgir os muitos conflitos entre os personagens, as rusgas internas e desentendimentos, em que entram em jogo não somente os sentimentos pessoais de uns pelos outros, quanto os choques de classe e em alguma medida certas discussões políticas mais evidentes.

O filme tem o claro objetivo de lidar com um retrato de Brasil a partir de um microcosmo familiar, apontando as hipocrisias de uma classe privilegiada que se revela tão corroída e mesquinha em seus princípios e ideologias. Junta-se a isso a relação com os empregados da casa, tipo de tensionamento que sempre vai render problematizações significativas sobre o modelo de estratificação social sob o qual vivemos. E isso é louvável enquanto retrato de uma sociedade desigual. No entanto, “Domingo” não consegue ir muito longe nesse tipo de discussão para além de ilustrar tais situações de embate familiar e social, uma vez que o ponto de chegada é tão previsível: fazer um comentário sobre a falência e o cinismo dos valores de um grupo social.

Muitos outros filmes brasileiros já fizeram isso nos últimos anos (“O Som ao Redor”, “Aquarius”, “Que Horas Ela Volta?”), com resultados melhores, incluindo produções dos próprios realizadores. Não dá para não pensar nas similaridades com “Casa Grande”, por exemplo, filme com direção do Felipe Barbosa – inclusive porque “Domingo” é quase como um desdobramento da famosa (por que divide opiniões) cena do churrasco de “Casa Grande”, quase como se aquela cena ganhasse vida e um filme só dele aqui.

Também Clara Linhart dirigiu um curta precioso há alguns anos chamado “Luna e Cinara”, que registra o cotidiano de uma patroa e sua empregada e a relação de proximidade entre elas. Na mesma medida em que há carinho e gentileza entre as duas, há diferenças que são inegáveis, escancarando ali o conflito de classes de forma muito sutil, mas potente (justamente por conta de uma sutiliza que faz um tanto de falta nesse novo filme).

Agora, em “Domingo”, trafegam por aquele casa muito mais personagens, e talvez resida aí uma outra dificuldade do filme: tentar dimensionar cada um deles, trazer mais complexidade. Na maior parte das vezes, eles acabam soando como estereótipos fáceis – a dondoca folgada e estripulenta, a matriarca ultraconservadora, o filho que é um artista desprezado. E nem mesmo certas pitadas de afeto, demonstradas aqui e ali, conseguem esse feito.

O jogo de encenação que os diretores constroem é realmente muito bom, criando uma polifonia de vozes curiosa, com muitas cenas em que vários atores disputam a atenção no quadro. Porém, existe também um esforço para jogar sobre tais personagens discussões que o filme não consegue avançar. Tanto já se falou e mostrou antes sobre essas mesmas questões que “Domingo” só consegue ficar à sombra disso.

* O jornalista viajou a convite da organização do festival

