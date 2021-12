Filmes da Mostra Tiradentes discutem questões femininas

Depois de homenagear duas mulheres durante a abertura, as talentosas Helena Ignez e Leandra leal, a Mostra de Tiradentes segue atenta às questões que discutem o feminismo, a cultura do estupro e o olhar feminino nas produções audiovisuais.



Dentre muitos filmes de temática feminina, a realizadora baiana Marccela Moreno, radicada no Rio de Janeiro, apresentou seu curta O Mais Barulhento Silêncio (foto). São relatos, com algo de ensaístico, de quatro mulheres que foram estupradas por seus parceiros em circunstâncias impensáveis.

