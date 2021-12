Filmes baianos voltam a percorrer festivais internacionais

Deus e O Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, concorreu à Palma de Ouro em Cannes, na França, em 1964. Três anos depois, Terra em Transe, também do diretor baiano, levou o prêmio de Melhor Filme no Festival de Havana, em Cuba, e Glauber Rocha foi premiado com o Luis Buñuel em Cannes.

De lá para cá, o cinema baiano teve outros longas exibidos em festivais fora do país, como Meteorango Kid - O Herói Intergalático (1969, André Luiz Oliveira) e Superoutro (1989, Edgar Navarro), um dos últimos a se destacar internacionalmente. Agora, uma nova geração de diretores volta a colocar o cinema baiano no mapa dos grandes festivais internacionais.

"O cinema baiano sempre teve um nível de excelência máxima. Estamos em um momento rico porque passamos a pensar o cinema não só como arte, mas como indústria. Porém, não estamos deslocados do processo que começou lá atrás com Glauber Rocha, por exemplo", explica a cineasta Ceci Alves, diretora dos curtas Doido Lelé, exibido em Cannes (França), Los Angeles (EUA) e na Espanha, e Da Alegria, do Mar e de Outras Coisas.

A facilidade de exibição e da filmagem, principalmente graças às novas tecnologias, favoreceu esse retorno do cinema baiano a festivais internacionais, principalmente a partir do fim da década de 90. "Aproveitamos o embalo da retomada do cinema brasileiro e a classe voltou a se articular em torno da continuidade", completa Ceci, ressaltando a importância da abertura de editais para projetos audiovisuais e para as mudanças nas políticas públicas, "que deram novo ânimo".

Outra visão

A Coleção Invisível, do diretor francês radicado na Bahia Bernard Attal, já está começando a percorrer festivais internacionais. Filmado no sul do Estado, foi exibido em Portugal, no Fest-In de Lisboa, vencendo este festival, e estará também no tradicional Festival de Chicago, nos Estados Unidos, em outubro.

Segundo Attal, os filmes baianos mudam as visões dos estrangeiros em relação a Bahia. "As pessoas lá de fora se surpreendem ao ver o semi-árido e o sertão baiano, por exemplo. Muitos descobrem que a cultura do Estado é muito mais rica do que apenas se resumir a ser a terra do Carnaval", diz.

Já Depois da Chuva, dos cineastas Cláudio Marques e Marília Hughes, foi selecionado para o Festival de Buenos Aires, em uma mostra no qual passam filmes a serem finalizados. Dos dez filmes que participaram, cinco foram selecionados para exibição em Cannes, em maio deste ano. Dentre eles, a produção baiana.

A receptividade no festival francês foi boa, com as pessoas procurando os diretores para saberem mais do filme. "Apesar de tratarmos de um assunto brasileiro, é um tema universal: a trajetória de um garoto de 16 anos que tem questões que são pertinentes a qualquer época e lugar", conta Marília.

Existem duas formas do filme participar de um festival: quando o curador assiste em outro festival ou quando é inscrito e selecionado pela curadoria. Depois da Chuva participou de um projeto da Agência Nacional de Cinema (Ancine) no qual curadores internacionais são convidados a assistirem longas nacionais.

A curadora do Sundance, um dos maiores festivais de cinema indepedente, criado pelo ator Robert Redford, selecionou o longa e a expectativa é que seja exibido na edição de 2014, que acontece em janeiro. A relação dos filmes será divulgada em novembro.

Musical

O documentarista Henrique Dantas, diretor de Filhos de João - Admirável Mundo Novo Baiano, de 2009, percorreu países como França, Espanha, Africa do Sul, Inglaterra, Moçambique, Portugal e Estados Unidos para mostrar o filme. Como é um documentário musical sobre os Novos Baianos, Dantas acredita que a receptividade é diferente em relação a um filme de ficção. "Os caras lá de fora 'piram' com a música brasileira, que ainda faz muito sucesso por lá".

O documentário atraiu mais espectadores em Paris e Dantas fica sempre atento à resposta do público. "A gente sente quando funciona com as pessoas. Tem um momento em que você percebe que deu certo com aquele público. Na Alemanha a receptividade foi ótima, assim como na Espanha, que teve uma sessão bem vibrante", conta.

Se considerando "matuto", o diretor assume que não é bom em "vender" o filme. "Quando você se assume enquanto cineasta e começa a fazer filme, percebe que o teu desenvolvimento depende muito da capacidade de articulação. Isso para mim é muito caro. Às vezes perco os barcos passando", completa.

adblock ativo