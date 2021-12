Filmes baianos integram competitiva do Panorama Coisa de Cinema

Seis longa-metragens e 21 curtas produzidos na Bahia serão exibidos durante a Competitiva Baiana do XIV Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece de 11 a 21 de novembro em Salvador e Cachoeira.

As mostras competitivas acontecem no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, entre os dias 14 e 21 de novembro, segundo programação a ser definida. Neste ano, pela primeira vez, a programação em Cachoeira conta com uma competitiva específica, com curadoria própria, reunindo filmes que serão exibidos em diferentes mostras em Salvador. As sessões acontecem no Cine Theatro Cachoeirano.

Os filmes selecionados trazem diferentes linguagens e estilos, oferecendo um cenário diversificado do cinema produzido no estado no último ano. Os filmes serão exibidos em sessões seguidas de debate entre os realizadores e o público.

