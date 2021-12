Filme sobre Silvio Santos será rodado em 2019

De camelô a dono de emissora de TV. A história de vida de Silvio Santos vai virar filme. As filmagens do longa começam logo no início do próximo ano. A produção é uma parceria entre as produtoras Moonshot Pictures, Maristela Filmes, FJ PRODUCTIONS e Ricardo Scalamandré.

O roteiro da video-biografia será assinado por Newton Cannito e Anderson Almeida, o longa terá como fio condutor a conversa de Sílvio Santos com o rapaz que o sequestrou em 2001, onde o apresentador relembra sua vida desde que começou a trabalhar como camelô.

O ator escalado para interpretar o “patrão” será o ator Rodrigo Faro, que terá o desafio de mostrar a determinação, poder de persuasão e carisma do comunicador mais importante do país. A direção fica por conta de Maurício Eça (Carrossel 1 e 2) e a distribuição, da Imagem Filmes.

