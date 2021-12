Hippie, ocultista, paciente psiquiátrico. O filme "Não Pare na Pista - A Melhor História de Paulo Coelho" busca reconstruir a gênese do que se tornaria o escritor brasileiro mais vendido da história.

Dirigida por Daniel Augusto, a coprodução Brasil-Espanha tem Julio Andrade ("Serra Pelada") no papel do mago dos livros. A pré-estreia do filme abre o Festival de Cinema de Paulínia, no próximo dia 22.

"A história contempla da juventude aos tempos atuais, mas o foco é o momento anterior a ele se tornar um escritor", afirma Augusto.

"É uma chave para entender o misticismo dos livros dele", acredita o diretor.

Assista ao trailer de "Não Pare na Pista - A Melhor História de Paulo Coelho":

Guilherme Genestreti | Folhapress Filme sobre Paulo Coelho abre o Festival de Paulínia

A trama, contada de forma não cronológica, aborda as passagens do escritor por clínicas psiquiátricas, internado pelos pais para tratar a sua "rebeldia", seu contato com as teorias ocultistas de Aleister Crowley e, é claro, sua parceria com o músico Raul Seixas na década de 1970, que resultou nas canções "Sociedade Alternativa" e "Gita".

O filme trata também da prisão de Coelho na época da ditadura militar e de seu famigerado caminho de Santiago de Compostela, contado em detalhes em "O Diário de um Mago" (1987).

"Ele é um representante legítimo da contracultura brasileira", diz o diretor, que foi convidado para tocar o projeto pela produtora Carolina Kotscho, autora do roteiro.

Segundo Augusto, Paulo Coelho não interferiu no andamento do filme. "Só o encontrei uma vez, antes de rodar. Não vetou nada."

Para viver o mago dos 20 e poucos anos até hoje, Julio Andrade conviveu por dois dias com o autor e teve a ajuda do mesmo maquiador da série "Harry Potter", que o envelheceu em algumas cenas.

adblock ativo