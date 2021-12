Filme sobre Pablo Escobar terá Javier Bardem e Penélope Cruz

O casal de atores Javier Bardem e Penélope Cruz protagonizará um filme sobre a vida do famoso traficante de drogas colombiano Pablo Escobar, que será dirigido pelo espanhol Fernando León de Aranoa.

A produtora EuropaCorp anunciou nesta quarta-feira, em Cannes, que o filme será inspirado no livro de memórias "Amando a Pablo, odiando a Escobar", escrito há oito anos pela antiga amante de Escobar, Virgínia Vallejo, segundo o site "The Hollywood Reporter".

O filme, que deve começar a ser filmado ainda neste ano, abordará a carreira criminosa de Escobar até se tornar em um dos chefes do tráfico mais poderosos das últimas décadas. Bardem também será um dos produtores do filme, segundo informou a EuropaCorp.

Em 2014, Vallejo já havia dito que planejava levar a história que escreveu às telonas com um grupo de cineastas "relacionados a Javier Bardem".

Ex-companheira de Escobar durante quase cinco anos e apresentadora de telejornais muito popular em seu país nos anos 80, Vallejo revelou à revista "Elenco" que chegou até a se reunir por duas horas com o ator espanhol.

"Ele sabe que é perfeito para fazer Escobar", disse sobre Bardem, e acrescentou que há "duas atrizes muito importantes" para interpretar sua vida antes e após o traficante, que morreu em 1993 após ser encurralado pela polícia colombiana.

Curiosamente, o irmão mais velho de Javier Bardem, Carlos, interpretou um dos braços direitos de Escobar no ano passado no filme "Escobar: Paraíso Perdido", no qual Benicio del Toro encarnou o criminoso.

A história entre Vallejo e Escobar começou em uma visita feita pela modelo e apresentadora em 1983 ao sítio do traficante. Após quase cinco anos de relação, ela decidiu se isolar e ficou em silêncio até 2006, ano em que revelou vários dados e foi protegida em Miami.

