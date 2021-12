Baseado em uma história real, Mais Forte que o Mundo - A História de José Aldo, acaba de divulgar o trailer.

Estadão Conteúdo Filme sobre o lutador José Aldo ganha primeiro trailer

Dirigido por Afonso Poyart (2 Coelhos, Presságios de um crime), que também assina o roteiro ao lado de Marcelo Rubens Paiva, o longa estreia dia 16 de junho em todo o Brasil.

No trailer, é possível conferir um pouco da trajetória do lutador brasileiro de MMA, desde a mudança para o Rio, seu primeiro amistoso no Macapá, até o título mundial no UFC. O longa é estrelado por José Loreto no papel de José Aldo. Seus pais são vividos por Jackson Antunes e Claudia Ohana. Cleo Pires interpreta Vivianne Oliveira, mulher do lutador. Milhem Cortaz vive o treinador Dedé Pederneiras; Rafinha Bastos, o lutador Marcos Loro, e Paulo Zulu, o professor de Jiu-Jítsu Mestre Marcinho. Rômulo Neto, Paloma Bernardi, Felipe Titto e Thaila Ayala completam o elenco.

O filme é produzido pela Black Maria. UFC, Globo Filmes, Universal, Combate e Paris Produções assinam a coprodução.

adblock ativo