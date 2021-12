Filme sobre o fotógrafo Sebastião Salgado estreia dia 26

Salvador está entre as primeiras cidades do Brasil a receber "O Sal da Terra", que revela vida e obra do fotógrafo Sebastião Salgado. O longa chega à capital baiana nesta quarta, em cabine exclusiva para a imprensa. A estreia nacional está marcada para o dia 26.

Com direção de Wim Wenders e Juliano Salgado, o documentário passa em revista os 40 anos de carreira do fotógrafo Sebastião Salgado, que percorreu o mundo registrando eventos de nossa história recente. Atualmente, dedica-se à descoberta de territórios virgens e grandes paisagens, em busca de uma fauna e de uma flora selvagens. Os bastidores desse novo projeto estão em destaque no filme.



"O Sal da Terra" foi eleito o melhor documentário no César 2015, considerado o Oscar francês, e levou o prêmio especial do júri da seção Un Certain Regard, no Festival de Cannes, ano passado. O filme também concorreu ao Oscar 2015 de Melhor Documentário.

