Filme sobre Linn da Quebrada será exibido pela primeira vez em Salvador

A vida e a arte da cantora Linn da Quebrada estão no documentário “Bixa Travesty”, de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, que será exibido no XVI Panorama Internacional Coisa de Cinema. O festival acontece entre 11 e 21 de novembro, em Salvador e Cachoeira.

O longa será apresentado nos dias 16, no Cine Theatro Cachoeirano (Cachoeira), e no dia 18, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha (Salvador). Na cidade do Recôncavo, a programação é gratuita, enquanto que na capital baiana os ingressos custam R$ 12 e R$ 6 (meia).

Ganhador do prêmio Teddy Bear de melhor documentário no último Festival de Berlim, o documentário traz a própria Linn como co-roteirista, evidenciado que a artista é sujeito da narrativa apresentada, não apenas personagem.

O longa-metragem também foi premiado no Festival de Brasília, saindo vencedor das categorias Júri Popular, Trilha Sonora, além de receber uma menção honrosa. A produção integra a mostra Panorama Brasil, que exibirá mais de 30 filmes (entre longas e curtas) realizados no Brasil entre 2017 e 2018.

