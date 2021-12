Filme sobre Lava Jato atrai 470 mil pessoas na estreia

Em cartaz desde o dia 7, o filme Polícia Federal - A Lei É Para Todos alcançou um público de mais de 470 mil pessoas no fim de semana de estreia, segundo o Filme B. Assim, se torna o longa de maior abertura entre os filmes nacionais de 2017. A produção teve sessões de pré-estreia na quarta-feira passada, 6, e estreou em 737 salas de cinema do País no feriado. Polícia Federal - A Lei É Para Todos conta a saga da maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, a Operação Lava Jato.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

