Filme sobre homofobia tem exibição gratuita nesta sexta

O curta-metragem 'Da Alegria, do Mar e de Outras Coisas', de Ceci Alves, será exibido gratuitamente nesta sexta-feira, 2, em Salvador. O filme que trata sobre a homofobia será exibido na Mostra de Clips e Vídeos + Troca de Ideias, realizada por alunos da Unijorge. O evento acontecerá, às 18h30, na Livraria Saraiva do Salvador Shipping. A entrada gratuita.

O filme relata o caso da travesti baiana Júnior da Silva Lago, 22 anos, a "Luana", assassinada por homens armados, quando foi atacado na praia com a também travesti Jocimar Oliveira do Carmo, a "Joice", que sobreviveu.

A historia é recontada através da travesti Nem, que faz shows de dublagem, e vê a também travesti, Joy, ser morta pelos homens. Estrelam o filme os atores paulista Rodolfo Lima e pernambucano Rodrigo Porto Cavalcanti.

O curta é uma produção baiana contemplada no último edital de demanda espontânea do Fundo de Cultura do governo do Estado da Bahia. Da Alegria também ganhou menção honrosa do Cine Futuro, em 2012.

