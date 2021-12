Filme sobre Calypso autorizado a captar mais de R$ 10 mi

O filme "Isso é Calypso" conseguiu autorização do Ministério da Cultura para captar R$ 10.722.688 para a produção. Divulgado na quinta-feira, no Diário Oficial da União, permite à produtora Coração da Selva Transmídia a conseguir os recursos até 31 de dezembro de 2016.

O valor chega perto do orçamento de um dos sucessos recentes do cinema brasileiro. A primeira versão de Tropa de Elite custou R$ 11 milhões. Sucesso de público, com mais de 2 milhões de espectadores, a comédia "Vai que Dá Certo", saiu por R$ 2 milhões.

No filme sobre a banda paraense, a atriz Deborah Secco interpretará Joelma. Já o ator Bruno Gagliasso, que estava cotado para o papel de Chimbinha, desistiu.

A banda enfrentou muita polêmica quando a cantora Joelma comparou gays a drogados. A cantora virou saco de pancada nas redes sociais, mesmo depois de tentar se explicar.

O problema parecia ter afetado a produção do filme, mas tudo foi negado pelo diretor Caco Souza. Com o aval do Ministério para acaptação, o filme agora deve sair mesmo.

