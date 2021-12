Filme sobre Axé será exibido com ingressos a R$ 1 no TCA

O documentário "Axé: Canto do Povo de um Lugar" será exibido no TCA com ingressos a R$ 1 e R$ 0,50, no dia 19 de fevereiro, às 11h. A exibição acontece durante o projeto Domingo no TCA, e os ingressos poderão ser adquiridos no mesmo dia, a partir de 9h, com entrada imediata do público.

Com roteiro e direção do publicitário baiano Chico Kertész, o filme conta a história do movimento que surgiu na Bahia nos anos 1980. "Acredito muito naquela frase de Bethânia de que 'Música é Perfume', que consegue te levar para outros lugares, assim como o cheiro. É essa a expectativa que eu tenho que a gente consiga tocar na memória e nas sensações das pessoas", contou Chico.

Lançado no dia 19 de janeiro, o documentário foi exibido em mais de 40 salas de cinema em estados como Bahia, Rio de Janeiro, São Pualo e Brasília.

O filme conta com imagens de arquivos de antigos carnavais de Salvador, como a invenção do trio elétrico, além de Dodô e Osmar desfilando em 1950 pela Avenida. Nos 107 minutos, artistas, produtores, radialistas e empresários comentam sobre o axé music, considerado hoje um dos movimentos mais globalizados do mundo.

