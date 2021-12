Foi divulgado nesta quarta-feira, 19, o trailer de "Elis", longa que vai mostrar a vida da cantora Elis Regina. Confira abaixo:

Da redação Filme sobre a vida de Elis Regina ganha primeiro trailer

"Elis" traz algumas das mais relevantes passagens da carreira e vida pessoal da gaúcha, interpretada por Andréia Horta, como a chegada ao Rio de Janeiro no dia do Golpe de 1964; o primeiro contato com o boa praça Luiz Carlos Miéle e o charmoso Ronaldo Bôscoli, seu primeiro marido; o rápido sucesso e amadurecimento musical; o terror imposto pelos militares; a parceria amorosa e artística com o pianista César Camargo Mariano, que rendeu espetáculos históricos como "Falso Brilhante"; a maternidade e o fim da vida.

No elenco estão Lucio Mauro Filho, como Miéle; Caco Ciocler, como César Camargo Mariano; Julio Andrade, como o dzi croquette Lennie Dale; Gustavo Machado, como Ronaldo Bôscoli e Zécarlos Machado

O longa será lançado dia 24 de novembro e já tem na bagagem três Kikitos - o prêmio do Festival de Gramado - como melhor filme pelo júri popular, melhor atriz para Andréia Horta e melhor montagem para Tiago Feliciano.

