Filme sobre a Revolta dos Búzios é atração do Circuito Luiz Orlando de Exibição

A Escola Cultural Luiz Viana, situada no bairro de Brotas, em Salvador, sedia o lançamento do Circuito Luiz Orlando de Exibição nesta quarta-feira, 28, às 19h, com a exibição do longa-metragem 1798: Revolta dos Búzios, do diretor Antonio Olavo, que conta a história do levante dos negros baianos que marcou importante episódio de luta pela independência e pelo fim da escravidão.

A ação de lançamento será restrita a convidados e é coordenada pela Diretoria de Audiovisual (Dimas), acontecendo no âmbito do Novembro das Artes Negras, evento da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), órgão da Secretaria de Cultura (Secult).

Homenageando o ativista e cineclubista negro Luiz Orlando, o circuito se constitui como uma política de acesso ao cinema através da constituição de pontos gratuitos voltados para exibição de obras brasileiras, em especial, baianas. Inicialmente, o projeto acontecerá nas 85 Escolas Culturais do Estado.

A ação coordenada pela Diretoria de Audiovisual da Funceb (Dimas) pretende difundir a produção baiana no segmento, ampliar o acesso e estimular reflexões e diálogos em torno de temas relevantes da agenda contemporânea a partir da perspectiva audiovisual.

