Filme sobre a representatividade do povo nas lutas pela Independência da Bahia é lançado nesta quarta

O filme “Invisíveis do Paraguaçu”, da produtora audiovisual Travessia Filmes, será lançado nesta quarta-feira, 1º, às 19h, no Youtube.

A obra é um documentário que tem como temática a Independência da Bahia e traz como personagens principais as figuras do Caboclo e da Cabocla, com o intuito de evidenciar a importância que esses dois símbolos possuem na formação cultural e religiosa das cidades de Cachoeira e São Félix.

Antes do lançamento, às 18h, será realizada uma live de abertura com os diretores do filme Tamires de Jesus e Lucas Mascarenhas, além de Elba Matos e Fabio Abelha como convidados, no Facebook da Travessia Filmes.

