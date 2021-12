Filme Rondesp Tropa de Elite Bahia estreia no próximo dia 20

O filme Rondesp Tropa de Elite Bahia chega às salas do cinema UCI Orient do Shopping da Bahia na próxima quinta-feira, 20. Produzido pela produtora baiana independente Sima Hollywood Filmes, o longa de ficção policial tem 85 minutos de duração e conta a história de uma guarnição da Rondesp baiana que enfrenta e persegue um traficante de alta periculosidade vindo do Rio de Janeiro para a Bahia, após a tomada da Vila Cruzeiro, em 2010.

Rondesp Tropa de Elite Bahia foi gravado durante dois anos em pontos turísticos de Salvador, como o Pelourinho, Farol da Barra, Praça Castro Alves, além de cidades da região metropolitana e interior da Bahia.

Idealizado, escrito e dirigido pelo cineasta Mario Sérgio Santana, conhecido como Dragão Marinho, o filme foi baseado em Tropa de Elite, de José Padilha. De acordo com Mário, questões como corrupção e violência policial não são abordadas no filme. Cerca de R$ 70 mil foram investidos no filme, dos quais R$ 10 mil foram em dinheiro e o outros R$ 60 mil em materiais.

