Filme rodado em Salvador mistura risos e nostalgia

Um movimento diferente mudou a rotina da Rua Professor Mendes de Aguiar, no Barbalho, durante o mês de janeiro. Foram as gravações das cenas do filme A Finada Mãe da Madame, adaptação do diretor francês radicado na Bahia Bernard Attal da peça homônima do seu conterrâneo, o dramaturgo Georges Feydeau (1862-1921).

Contextualizada nos anos 1970, a narrativa mistura nostalgia e humor ao retratar a vida do casal burguês Lúcio e Terezinha, interpretados pelos atores baianos Rafael Medrado (das peças Drácula e As Aventuras do Maluco Beleza) e Andréa Nunes (Mosaico Baiano).

Em uma noite, o rapaz volta de uma festa no Clube dos Fantoches, no bairro Dois de Julho, e encontra a mulher zangada. A discussão é interrompida pela visita de um mordomo, que anuncia a morte da mãe da esposa, encenada pela atriz Ângela Vieira, que recentemente participou da novela I Love Paraisópolis, da Rede Globo.

"Ele percebe que a vida dele é transformada em uma noite só. O casamento não está muito bem, ele não é feliz no trabalho de bancário e recebe essa notícia, que revoluciona a vida dele", diz o diretor Bernard Attal. A partir daí, eles descobrem que, na verdade, a mãe de Terezinha não morreu e vão rapidamente para a casa dela antes da chegada da funerária.

Atores baianos

Esse é o segundo longa-metragem de ficção de Attal. Antes, ele lançou Coleção Invisível (2013), premiado em festivais nacionais e internacionais e que tem como protagonista o ator Vladimir Brichta.

Em A Finada Mãe da Madame, a maior parte dos atores tem formação no teatro baiano. O diretor conta que essa escolha é frequente em seus trabalhos no cinema.

"Tinha feito isso em Coleção Invisível. A Bahia é uma fonte de talentos de atores extremamente incrível. Difícil é escolher, mais do que achar. E outra coisa boa é que aqui os atores não fazem muito televisão, então eles ainda têm esse frescor do teatro. Eles têm que fazer teatro para sobreviver. E eu sempre vou muito ao teatro". Além dos protagonistas, fazem parte do elenco do filme os atores João Lima e Margarida Laporte.

O longa-metragem foi vencedor da categoria Telefilmes do Edital de Fomento à Produção Audiovisual Baiana, do Instituto de Radiodifusão do Estado da Bahia (Irdeb), em parceria com o programa Brasil de Todas as Telas, da Agência Nacional de Cinema (Ancine), vinculada ao Ministério da Cultura. Para a produção do filme, foram investidos R$ 800 mil, divididos entre as duas instituições das esferas estadual e federal.

A previsão para o lançamento de A Finada Mãe da Madame é junho de 2016. Nos primeiros meses, ele será exibido apenas na programação da TV Educativa da Bahia (TVE), e depois chega às salas de cinema.

