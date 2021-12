Filme reúne time de cineastas internacionais no Rio

Filmes em episódios já foram uma espécie de filão, nos anos 60, e seduziram grandes nomes como Visconti, Fellini, Pasolini, Rossellini e De Sica. De vez em quando, alguém tenta resgatar a moda. Um dos bem-sucedidos foi o catalão Cesc Gay, com o recente e bem-amarrado O Que os Homens Falam.



Mas o que mais provoca rumor é a franquia Cities of Love, inaugurada há oito anos com o filme sobre Paris, seguido da homenagem a Nova York, em 2008, e agora ao Rio de Janeiro. Em Rio, Eu Te Amo, 11 cineastas internacionais se derramam pela Cidade Maravilhosa.



O filme, que conta com a presença dos brasileiros Vicente Amorim, Fernando Meirelles, Andrucha Waddington, Carlos Saldanha e José Padilha na direção, correu o risco de chegar mutilado às telas.



A Arquidiocese do Rio de Janeiro considerou ofensivas as cenas do episódio de Padilha em que Wagner Moura diz impropérios à estátua do Cristo Redentor em um sobrevoo de asa-delta.



Por tabela, sairia também a sequência dirigida por Amorim na porta da Capela Mayrink, na Floresta da Tijuca, em que o próprio Moura confunde Harvey Keitel com o Robert De Niro de Os Bons Companheiros. Mas a igreja voltou atrás.



Melhor para o público, que não foi privado de dois dos momentos mais espirituosos do filme que custou R$ 20 milhões e chega estalando aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira.



Aliás, Amorim é o responsável pelas cenas que dão unidade ao longa, a maioria delas identificada com a presença de Cláudia Abreu. Rio, Eu Te Amo só não é completamente sofrível por conta de alguns momentos inspirados de nomes como Fernando Meirelles, Nadine Labaki, Gullermo Arriaga e, sobretudo, Vicente Amorim.



O sul-coreano Iam Sang Soo, que coloca Tonico Pereira no papel de um garçom apaixonado pela vizinha interpretada por Isabel Rodrigues em uma história de vampiros, parece pouco à vontade.



Paradoxalmente, desse entrecho jorra humor impregnado de brasilidade que remete ao terrir de Ivan Cardoso (As Sete Vampiras, 1986) e o que sobrou do Cinema Marginal, mas sem aquele halo de irreverência que caracterizava os filmes vazados dos porões da ditadura.



Limitações



A música de Vanessa Paradis não salva o episódio dirigido pelo norte-americano John Turturro do fracasso. É um dos menos interessantes do filme. Ela não convence como atriz. Ele é sempre bom em frente às câmeras, mas tem lá suas limitações quando se mete a dirigir filmes.



Do mesmo modo, não há muito o que esperar de Fernanda Montenegro à sombra do genro Andrucha no papel de uma moradora de rua. A história é fraca e mal-desenvolvida. Uma surpresa é Eduardo Sterblitch no papel do Leandro.



O italiano Paolo Sorrentino (A Grande Beleza) frustra as expectativas com um casal (Basil Hoffman e Emily Mortmer) que passa as férias no Rio e decide ir à praia. Bem menos por causa do desfecho em aberto do que pela artificialidade dos personagens.



Isso é o que se pode dizer também da relação do motorista de táxi (Marcelo Serrado) com o ator (Ryan Kwanten), que resolve escalar o Pão de Açúcar no episódio do australiano Stephan Elliott.



E de Carlos Saldanha, que empolga no início, mas se deixa impregnar pela música e o balé, esvaziando o impacto causado pela revelação que o bailarino (Rodrigo Santoro) faz à companheira (Bruna Linzmeyer).



Sobram alguns momentos de inspiração, mas nada assim que encha os olhos. O mexicano Guillermo Arriaga tratando do universo dos pugilistas da periferia do Rio; a libanesa Nadine Labaki com a história de um menino que se posta diante de um telefone público esperando a ligação de Jesus; Fernando Meirelles em Copacabana com Vincent Cassel em um curioso ensaio sobre a paixão e a arte.



E, é claro, Cláudia Abreu flanando no papel de uma professora de inglês e intérprete que será, enfim, responsável pelo desfecho romântico, e bem situado, do filme.

